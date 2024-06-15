NIKE MLB NY ヤンキース ストラップバック キャップ ナイキ

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商品詳細
◯商品名NIKEMLBNEWYORKYANKEESHERITAGE86STRAPBACKCAPナイキメジャーリーグベースボールニューヨークヤンキースストラップバックキャップ◯カラーネイビー×ホワイト ◯状態新品未使用◯商品特徴ナイキボディのMLBNYキャップです。いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。こちらは国内未入荷の海外モデルなのでお洒落を楽しむ方にもプレゼントにも嬉しいキャップです。スポーティアイテムですがスポーツファッション、ストリートファッションに限定されずジャケットやデニムのようなカジュアルなファッション、モードファッションなど様々なファッションにも相性抜群でコーディネートに取り入れやすい男女関係なくおすすめの帽子です。 ◯サイズフリー（ストラップバックなのでサイズ調整が可能です）◯配送方法らくらくメルカリ便匿名配送ネコポスでの発送を予定しています。カラー···ブルー形···ベースボール素材···コットン
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