【AK-69着用】 VERSACE キャップ

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ラグジュアリーブランドVERSACEのキャップになります◡̈⃝ラッパーのAK-69さんも着用していて、とてもかっこいいキャップです◡̈⃝定価は5万程でした！私物用で購入した為、箱などの付属品は捨ててしまいました。1度（3時間）しか着用していない美品になります！状態は写真でご確認よろしくお願い致します。色味は黒ベースに白刺繍。サイズは60で、ベルトでサイズ調整可能です。ベルトの金具がゴールドでVERSACEのメデューサの紋章が3Dで施されています！ヴェルサーチお好きな方、HIPHOPやラッパー,AK69さんがお好きな方、いかがですか♪VERSACEAK69AK-69¥ellowBucksyellowBucks¥ellowBucksBADHOPラッパー着用ヴェルサーチ