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ジッピーウォレット　ジャイアント　モノグラムリバース　M69353
商品番号 V28724813773
商品名

ジッピーウォレット　ジャイアント　モノグラムリバース　M69353
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 20,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン長財布2年前に当時14万円ちょっとで購入させていただきました。箱が引っ越しで紛失しているので、普段使い用の財布にいかがでしょうか?かなり綺麗に使っていましたが、中古品となりますのでご理解ある方でお願いします。新しい財布に買い替えようと思っているので、手放します。良かったらよろしくお願いします。カラー···ブラウン財布形···長財布サイズ　約19.5m×10.5m×2.5m
http://narcologia.ru/goods/symmetric457745.html
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