ジッピーウォレット　ジャイアント　モノグラムリバース　M69353

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ルイヴィトン長財布2年前に当時14万円ちょっとで購入させていただきました。箱が引っ越しで紛失しているので、普段使い用の財布にいかがでしょうか?かなり綺麗に使っていましたが、中古品となりますのでご理解ある方でお願いします。新しい財布に買い替えようと思っているので、手放します。良かったらよろしくお願いします。カラー···ブラウン財布形···長財布サイズ 約19.5m×10.5m×2.5m