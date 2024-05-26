DAIWA PIER39 TECH DRAWSTRING T-SHIRTS

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DAIWAPIER39 TECHDRAWSTRINGT-SHIRTSカラー/ホワイトサイズ/L試着のみの新品に近い状態タグはありません。ドライタッチなポリエステルスパン糸を表に、裏には伸縮性のあるポリエステル糸をプレーティングすることで目が詰まった、ハリ感のあるヘビーウェイトなTシャツ。裾にドローコードを取り付けたヘビーウェイトTシャツです。コットンライクな度詰めのしっかりした素材感のポリエステル糸を使用し編み立てているため、ハリがありながらも着心地の良い仕上がりとなっております。クラシックな表情もこのアイテムの特徴です。柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬