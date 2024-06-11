週末セール、国内正規品 アークテリクス カリダム 5パネル キャップ

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商品詳細
カラー...写真をご参考ください。前日正規代理店で、買いましたが、色が合わないですので、出品させていただきます。新品未使用となります。商品のクレーム、返品は受付しません。平日は仕事の為、発送は遅くなる場合があります。梱包は自宅にあるものでやります。あらかじめご了承ください。《注意事項》・箱に傷や、折れなどがある場合がございます。・発送サイズを小さくするために簡易包装になる場合がございます。・写真は実物と多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。
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