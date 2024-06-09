本革　クロコダイル　無双　長一枚取り　ブラック　ワニ革　エキゾチックレザー

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ご覧いただきありがとうございますお値下げしました一つ一つ丁寧に作り上げたワニ革の長財布です職人さんがもうお年で今後製造を続けられないとのことでお店に出す前のお品物を譲っていただきました新品未使用のお品物です■お色はマッドブラック 鰐革 無双内側もワニ革です一枚取りで繋ぎ目がありません！サイズは9㎝×17.7㎝厚みは1.7位です。素人採寸ですのでご容赦くださいお札が入るところが2箇所カード入れが6箇所かぶせのほうに長細いポケットが2箇所ございます。箱に入れて発送させていただきますので贈り物にもいかがでしょうか他にも出品していますのでよろしければご覧ください本革 クロコダイル ヘビ パイソン オーストリッチ シャーク 長財布 札入れ 束入 財布 マネークリップ エキゾチックレザー 天赦日 大安 ご褒美 ホワイトデー