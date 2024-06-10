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☆2023 epoch オリックス 中川圭太 直筆 サイン カード 84枚限定
商品番号 R99968658571
商品名

☆2023 epoch オリックス 中川圭太 直筆 サイン カード 84枚限定
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,773 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EPOCHエポックPREMIEREDITION2023オリックスバファローズNPBプロ野球カード#67中川圭太選手直筆サインカード84枚限定02/84状態は写真でご確認ください。開封後すぐに保管しましたが、初期傷など細かい傷を気にされる方はご遠慮ください。スリーブ・ローダーに入れて発送。
http://narcologia.ru/goods/rouge693910.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect90570.html
http://narcologia.ru/goods/response174642.html

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