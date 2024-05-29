26.0cm ナイキ コートビジョン ホワイトブルーカラー

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ご覧頂きありがとうございます。ナイキコートビジョンホワイトブルーカラーになります。■サイズ：26.0cm■甲材(アッパー)：天然皮革合成皮革合成繊維■底材(ソール)：ゴム底新品未使用になります。即購入OKです。メーカー靴箱を紙袋に入れての発送を予定しております。発送の際はプチプチを付けて丁寧に発送致します。段ボールでの発送に切り替わる場合がございます。予めご了承ください。新品未使用の品になりますので、品質の観点から購入後の返品、交換はお受け出来ません。予めご了承お願い致します。