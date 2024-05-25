専用 20FW Supreme Pharoah Sanders Tee M 新品

メインストリームからフリージャズまで、多彩なスタイルと類い稀なパフォーマンスで知られる伝説的サックス奏者、ファレル・\"ファラオ\"・サンダースのフォトを落とし込んだTシャツです！バックには彼を代表する名盤「Karma」の文字を落とし込んだ、両ファン必見の一枚です！(コメント抜粋)【商品名】20FWSupremePharoahSandersTee【 色】Black【サイズ】M【購入先】SupremeOnline【付属品】納品書・フルタグ【発送方法】送料込み[注意事項]・イタズラ購入防止の為、新規の方が購入した場合予告なく削除する場合がございます。必ず評価ゼロの方は入札前に質問欄より購入する旨をご連絡下さい。1度入札を削除してしまうと、それ以降この商品には入札出来なくなってしまいます。・評価等、こちらが不安に感じた場合、予告なく削除する場合がございます。・購入から6時間以内に連絡がない場合、購入者都合にてキャンセルする場合がございます。・購入から12時間以内にお支払いをお願い致します。・想定外のトラブルで販売を取り消す場合がございます。・必ずご不明な点は、購入前に質問をお願い致します。・こちらは新品未使用の商品です。初期不良があった場合、ご自身で対応できる方のみご入札をお願い致します。・ノンクレーム、ノンリターンでお願い致します。商品のすり替え防止処置として。・商品受け取り後、速やかに受け取り連絡をお願い致します。迅速かつ丁寧な対応を心がけております。宜しくお願い致します。



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