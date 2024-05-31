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ウィザーズ ジョーダン キャップ ナイキ NIKE jordan wizards
商品番号 W59949409043
商品名

ウィザーズ ジョーダン キャップ ナイキ NIKE jordan wizards
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,738 円
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商品詳細

シカゴブルズ、ワシントンウィザーズに所属したマイケルジョーダンの帽子になります。ウィザーズのアイテムはとても珍しいです。アジャスターに背番号“23”が刺繍されています。よろしくお願いします。ワシントンウィザーズウィザーズシカゴブルズブルズマイケルジョーダンジョーダンナイキwizardsbullsjordannikenba
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