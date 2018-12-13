ルイヴィトン　ダミエ　ベルト

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます(^^)断捨離してる為、出品いたします。ハワイで購入した、ルイヴィトンのダミエのベルトになります。ここ何年は使用してなく、箱に保管していました。使用感などは写真でご確認よろしくお願いします。また、5枚目にあるようにノリが少し弱くなってますので、気になるようでしたら、ヴィトンか接着剤などでおとめください。送料もありますので、値下げは行なっておりませんのでご了承ください。自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮下さい。#ベルト#ルイヴィトン#ヴィトン#メンズベルト#レディースベルト素材···本革
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