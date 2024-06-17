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LOUIS VUITTON ルイヴィトン　財布　ポルトフォイユマルコ　モノグラム
商品番号 Y49103694654
商品名

LOUIS VUITTON ルイヴィトン　財布　ポルトフォイユマルコ　モノグラム
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✴︎ご覧いただきありがとうございます✴︎【ブランド】・LOUISVUITTON【カラー】・ブラウン【デザイン】・モノグラム・ポートフォリオマルコ・ユニセックス【素材】・レザー【サイズ】・縦10.5cm・横11cm・マチ2.3cm【状態】・使用感があり擦れ、剥がれが多少ありますがまだまだ使用可能な状態です。【備考】✴︎質問、値下げ等ございましたらお気軽にご連絡ください✴︎
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