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slipknot iowa Tシャツ　スリップノット　ヴィンテージ　バンドT
商品番号 W51378630134
商品名

slipknot iowa Tシャツ　スリップノット　ヴィンテージ　バンドT
ブランド名 ベルベルジン
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年ほど前のslipknotIOWAジャパンツアーTです。2ndアルバムIOWAのジャケットデザインが前面に入り、配色バランスも良く存在感のある1着だと思います。近年slipKnoTの高騰化が進んでおりますので価格が上がりきる前にご検討頂ければと思います。比較的綺麗な状態ですが、かなりの年数を経過している為、画像でご判断頂ければと思います。これからフェードも楽しんで頂ける状態です。あくまでも古着としてご理解いただける方のみご購入をご検討下さい。■サイズ　M着丈約66cm身幅約47cm肩幅約44cm袖丈約19cmコピーライト2002年SHOOTタグslipknotiowaスリップノットgreatlandsupremeRedHotChiliPeppersnirvanaMarilynMansonprodigylinkinparkニルバーナニルヴァーナマリリンマンソンカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/slide342987.html
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