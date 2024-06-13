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- SEAN JOHN / リンガーTシャツ コットン ロゴ刺繍 デザイン
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商品詳細
プロフィールも併せてご覧下さいませ。details:90sヒップホップウェアの筆頭格ブランドショーンジョン。人気再燃のリンガーT。ここんちらしいオーバーサイズ、フロントはロゴ刺繍で。まさに今の気分な一着かと。是非、ご検討下さいませ。color:ライトブルーfabric:コットン100%model:174cmsize:XL※あくまで表記サイズになりますので、実際のサイズ感が大きく異なる場合がございます。商品情報のサイズ欄、及び以下に記載されております採寸データをご参照くださいませ。肩幅:57cm身幅:64cm着丈:82cm袖丈:34cm(多少の誤差はご容赦願います。全て平置きでの数値となっております。)condition:目立つキズ汚れ無し(used品の特性上、その他細かな汚れ、キズ、におい等ある場合もございます。また、検品作業には万全を期しておりますが、見落としている場合もございます。ご理解の程宜しくお願い致します。)プリントTシャツXLライトブルーTシャツトリムT古着ヴィンテージアメリカ古着ユーロ古着中古Y2K古着屋#古着#デザイン古着#ヴィンテージ#seanjohn#ショーンジョンECKOエコーECKOUNLTDECKOUNLIMITEDエコーアンリミテッドstussyステューシーsupremeシュプリームkarlkaniカールカナイFUBUフブPHATFARMファットファームmarithe+francoisgirbaudマリテフランソワジルボーtommyhilfigerトミーヒルフィガーpellepelleペレペレECHOエコーJohnnyBlazeジョニーブレイズRalphLaurenラルフラルフローレンpolosportポロスポーツpologolfポロゴルフpolojeansポロジーンズL.LbeanエルエルビーンtommyhilfigerトミーヒルフィガーnauticaノーティカeddiebauerエディーバウアーchampionチャンピオンSTUSSYステューシーcarharttカーハート
http://narcologia.ru/goods/ordering754379.html
http://narcologia.ru/goods/recycling310814.html
http://narcologia.ru/goods/assessor645503.html
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