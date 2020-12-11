22s ブリストル FCRB ルシアンペラフィネ NEW ERA CAP

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商品詳細
F.C.RealBristolと、パリを拠点に展開するラグジュアリーブランド＜lucienpellat-finet(ルシアンペラフィネ)＞による初のコラボレーションF.C.R.B.を応援するパリのサポーターをイメージした、フットボールを愛する人々へ向けたコレクションです＜NEWERA（ニューエラ）＞を迎え製作したヘッドウェア一枚仕立てのフロントパネル、をやや深めにアレンジしたシルエットが特徴の9FORTYのD-FRAMEをベースにlucienpellat-finetのスカルとF.C.R.B.のBrisロゴを刺繍本プロジェクトを彩るハイグレードな仕上がりのキャップですブリストルキャップF.C.RealBristol×lucienpellat-finetNEWERA9FORTYDFRAMECAPカラー:BLACKlucienpellat-finet国内公式オンラインで購入した正規品です。新品・未使用・タグ付きNEWERA9FORTYDFRAMEBLACKSOPH.タグ付きルシアンペラフィネ別注限定コラボF.C.R.B.FCRBBristolブラック黒
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