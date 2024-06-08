【SALE】CARVEN カルヴェン Tシャツ M カットソー ギョームアンリ

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CARVENギョーム・アンリデザイン期のカルヴェングラフィティプリントTシャツです着る機会が無かったためクローゼットに保管しておりました阪急メンズにて購入同デザインの日本入荷最大サイズはMで1点のみでした。状態はとても良いですサイズ:M肩幅約45cm着丈約70cm＊中古になりますのでご理解の上ご検討されてください。また神経質な方は購入をお控えください・返品、返金はお受けできません・ご不明点はお気軽にお問い合わせください#carven#SaintLaurent#MarceloBurlon#balenciaga#martinerose#マーティンローズ#Givenchy#gosharubchinskiy#vetements#balenciaga#ヴェトモン#バレンシアガ#acne#lanvin#アクネ#カルヴェン#サンローラン#MartinMargiela#マルタンマルジェラ