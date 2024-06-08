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【SALE】CARVEN カルヴェン Tシャツ M カットソー ギョームアンリ
商品番号 T25097012051
商品名

【SALE】CARVEN カルヴェン Tシャツ M カットソー ギョームアンリ
ブランド名 カルヴェン
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CARVENギョーム・アンリデザイン期のカルヴェングラフィティプリントTシャツです着る機会が無かったためクローゼットに保管しておりました阪急メンズにて購入同デザインの日本入荷最大サイズはMで1点のみでした。状態はとても良いですサイズ:M肩幅約45cm着丈約70cm＊中古になりますのでご理解の上ご検討されてください。また神経質な方は購入をお控えください・返品、返金はお受けできません・ご不明点はお気軽にお問い合わせください#carven#SaintLaurent#MarceloBurlon#balenciaga#martinerose#マーティンローズ#Givenchy#gosharubchinskiy#vetements#balenciaga#ヴェトモン#バレンシアガ#acne#lanvin#アクネ#カルヴェン#サンローラン#MartinMargiela#マルタンマルジェラ
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