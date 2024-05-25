ZELE-PARIS（ゼルパリ）ラベンダーストライプネクタイ商品状態特に目立つキズや汚れ無し他にも美品ゼルパリネクタイ出品しています。ネクタイでスーツの印象は180°変わります。優美な一本を結べば、どんな場面も乗り切れる。巻くだけで男の気持ちも引き締まる、至高の一本を貴方の手に。本場英国紳士ならではのスマートなスーツコーデを演出できます。カラーネクタイでおしゃれコーデの幅も広がります。紳士的な遊びゴコロをシャツにネクタイで取り入れてみてはいかがでしょうか。気分も晴れやかになります。※ご購入前に一度プロフィールをご覧頂き、ご了承の上でご購入頂きますようお願い致します。・２つ別サイトに同時出品中の為売れたら即削除します。・交渉ありきの価格設定ではありません！安売りはしません！・商品ステータスは人により異なりますので写真でご判断頂ける方のみご購入ご検討お願い致します。安い商品は安いなりの理由があります。・気になる点などは事前にコメント頂ければ再度確認致します。着画は対応出来ません0



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