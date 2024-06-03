Y-3 beanie ビーニー ブラック

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商品詳細
折り返しのカフにロゴをあしらった「Y-3BEANIE」。新素材を生産することによる環境負荷の増大を避けるため、裁断くずなどの生産廃棄物や家庭から出る消費財廃棄物から生まれたリサイクル素材を一部使用している。リサイクル素材を一部使用したY-3のパッド付きビーニー、リサイクルナイロン100%（クリンクル）中わた：リサイクルポリエステル100%、折り返し仕様のカフ、Y-3ロゴ。サイズ：OSFM(M)MEDIUM:高さ16頭周り61カラー：ブラック定価：17,600円タグ付き未使用新品です。
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http://narcologia.ru/goods/subtropical651301.html
http://narcologia.ru/goods/calling615450.html
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