Supreme R.I.P. New Era ニューエラ　シュプリーム

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商品詳細
SupremeR.I.P.NewEraシュプリーム アールアイピー ボックスロゴ ニューエラブラック7 3/8 58.7cm16AW16FWripsupreme16awR.I.PBoxLogoNewEraCap超希少国内正規コラボシュプリームのニューエラキャップ木村拓哉さん、UOMOなどで着用の同型ですキムタク【サイズ】表記サイズ 73/8サイズ58.7cm【カラー・色】ブラック【商品状態】数回、着用してコレクションとして保管しておりましたので主観になりますが焼けや汚れなどもなく状態は良好ですがあくまで中古になるので古着に理解のない方や神経質な方のご購入はご遠慮下さい。
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