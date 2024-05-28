ハーレーダビッドソン 両面プリント バックプリント 半袖Tシャツ L 黒

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商品詳細
✔︎︎︎︎S1514\\★/即購入OK早い者勝ち\\★/フォロー割実施中\\★/即日発送\\★/全品ホームクリーニング済み☆お得なフォロー割＆おまとめ割開催中☆詳しくはプロフィールにて(´ω`)/以下のリンクより当店のお洋服が一覧で見れます*ˊᵕˋ*是非定期的なチェックとフォローをお願いいたします❣↓↓↓#古着屋twinkle◉トップス全品一覧↓#twinkle_tops◉Tシャツ一覧↓#twinkle_tshirts◉ハーレー一覧↓#twinkle_Harley■00s2000年代ハーレーダビッドソンHarleyDavidsonハーレーダビッドソンカフェLasvegasラスベガスサンダー雷両面プリントクルーネック半袖TシャツメンズL黒t︎︎☑︎商品説明90sリバイバルで人気が再燃している、HarleyDavidsonCAFELasvegasのTシャツ。経年による風合いのあるスミクロの色味に、アメリカンサンダーを彷彿とさせる両面の大きなプリントがストリートな雰囲気満点のGoodデザイン★メンズサイズなので男性の方はもちろん、女の子がゆるっとオーバーサイズに着ても可愛いです◎︎︎︎︎︎☑︎着画モデル160cm︎︎☑︎カラーフェードブラック／薄い黒、墨黒※着画は明るめに撮影しておりますので、実物の色味は商品単体の画像をご参考ください︎︎☑︎素材︎︎コットン100%︎︎☑︎サイズ不明（着用感はメンズL相当）︎︎☑︎平置き採寸※人の手作業による採寸ですので、若干の数値の誤差はご容赦ください着丈約71cm身幅約56cm肩幅約54cm袖丈約22cm︎︎☑︎コンディションB・首元軽微な伸び・軽微な褪色【S】未使用品デッドストック【A】やや使用感は見られるが、特筆すべき目立った傷汚れのない良好な状態【B】やや使用感、及び細かな汚れスレはあるがまだまだ使用可能な状態【C】使用感があり部分的に汚れやダメージがあるが、古着に慣れていれば使用は差し支えない状態.
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