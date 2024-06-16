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TENDERLOIN 半袖 Tシャツ 白 LL　点汚れ
商品番号 Y75387368026
商品名

TENDERLOIN 半袖 Tシャツ 白 LL　点汚れ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 3,663 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TENDERLOINの半袖Tシャツ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...白袖丈...半袖撮影の為、開封しました。背中右側に　点の汚れありました新品の為、洗濯していませんので落ちるかはわかりません。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖
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