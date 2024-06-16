TENDERLOIN 半袖 Tシャツ 白 LL　点汚れ

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商品詳細
TENDERLOINの半袖Tシャツ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...白袖丈...半袖撮影の為、開封しました。背中右側に 点の汚れありました新品の為、洗濯していませんので落ちるかはわかりません。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖
http://narcologia.ru/goods/monophonic17912.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual270246.html
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