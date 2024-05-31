スマートウォッチ❤️レディース iphone対応 通話機能付き 1.91大画面

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この度は数ある商品の中からお選び頂きましてありがとうございます(^^)❤️送料無料❤️コメントなし即購入大歓迎❤️新品未使用品#KKmamaアイテム 以下商品説明です*・゜゜・*:.。..。.:*・.。.:*・゜゜・**・゜゜・*:.。..・*【1.91インチ大画面＆Lineメッセージ通知＆多種類文字盤自由設定】フルタッチスクリーンで操作しやすく、より大きく高精度な大画面で快適な視覚感を実現できます。LINE、Twitter、Facebook、Instagramなどのメッセージ通知や文字を一目瞭然に表示され、手首上げて画面点灯機能とても便利、輝度調整可能となり、老眼の人でも見えやすいスマートウォッチです。また、HBandアプリには100+種類以上の幅広いテーマのウォッチフェイスが用意しており、更に、お気に入りの写真を編集して個性的な文字盤をゲットすることも可能です。【Bluetooth5.3通話機能スマートウォッチ】スマホと簡単なペアリングだけで、電話に出ることや着信拒否など機能を実現でき。専用アプリと接続するとスマートウォッチで直接に電話をかけたり、終了したりすることができます。スピーカーと高性能マイクが内蔵され、電話をポケットやバッグに入れたままでもBluetooth通話可能です。満員電車の中、運動中や打ち合わせ中などスマホを取り出せない状況でも、大切なメッセージや電話を見逃しません。【50+種類の運動モード・IP67防水】このスポーツウォッチは屋外屋内のランニング、バスケットボール、サイクリング、野球、ヨガ、縄跳び、バドミントン、テニスなど50種類運動モードが付いて、合理的に運動量、運動時間を管理することができます。スマートウォッチレディースiphone対応通話機能付き1.91大画面スマートウォッチアンドロイド対応腕時計IP67防水防塵耐衝撃多機能Smartwatch運動時計天気予報日本語対応アプリに19種類言語対応50+種類運動モード音楽制御目覚まし時計カメラ制御文字盤自由設定着信＆メッセージ通知音声アシスタントアラームタイマースマホ探す懐中電灯日本語説明書付きギフト