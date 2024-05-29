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【シンプル人気モデル】シュプリーム☆センターロゴ入り定番カラーTシャツ/303
商品番号 D16898695070
商品名

【シンプル人気モデル】シュプリーム☆センターロゴ入り定番カラーTシャツ/303
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！シュプリーム☆センターロゴ入り定番カラーTシャツ【商品情報】　・ブランド：シュプリーム　・色柄：黒　ブラック　　　※写真撮影なので多少の色合いの　　　　誤差はご容赦下さい。　・サイズ表記：M　・サイズ詳細（単位：cm）　　　着丈：69　　　身幅：53　　　肩幅：44　　　袖丈：25　・素材：綿　100%　・状態：USED良好　　目立った傷や汚れは無く状態は良好です✨　　※古着になりますので、　　　ご理解の上ご購入をお願い致します。【閲覧いただいた皆様にお得な情報】　・当ショップではフォロワー様限定で　　お得な”割引”を行なってます✨　・90s90年代の古着から、　　パーカー、スウェット、アウターや　　ジャケットTシャツなどをメインに　　メンズからレディースまで　　揃えております！　　ぜひご覧になっていってください^^　　　#古着屋ROOTSコレクション・送料無料・即購入もOKです！・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、　ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい^^よろしくお願い致します！No.v303
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