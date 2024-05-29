【別注】A.P.C.×FREAK'S STORE別注RUE MADAME TEE

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【別注】A.P.C.×FREAK'SSTORE別注ビッグシルエットRUEMADAMETEE2023Spring\u0026Summeritem話題のロゴTシャツのメンズモデルA.P.C.の定番「RUEMADAMET」の別注カラーが登場●刺繍の色とシルエットを別注オーダーしたブランド定番のロゴ入りTシャツ●リラックス感ある着こなしが可能な適度なビッグシルエット●小さくも無く大き過ぎないちょうどいいサイジング●シンプルなので着まわし力は抜群。デイリーユースに最適●なめらかで肌ざわりの良いコットン地を使い、A.P.C.らしい洗練されたシルエットに仕立てています●刺繍のロゴの、”RUEMADAME”はパリ本社のあるマダム通りのことを差し、プリントとはまた違った高級感があるのもポイント～おすすめコーディネート～A.P.C.の定番「RUEMADAMET」の別注カラーが入荷しました。シンプルで洗練された一着はインナーとしても一枚でメイン使いでもさまになります。デニムやチノパンなどのカジュアルなコーディネートはもちろん、スラックスにタックインしたキレイめなコーディネートもオススメ。さりげないロゴ刺繍がアクセントになり、カジュアルコーデを格上げしてくれるこの夏マストバイな一着です。●カラー=ホワイト/サイズ=MAPCapcアーペーセー刺繍ロゴ半袖TシャツコットンA.P.Cアーペーセーロゴプリント入りフリークストア#apc