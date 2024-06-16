

美品✴️木梨サイクル『キナシサイクル×イニエスタ 限定コラボ キャップ』ブラック黒 美品✴️木梨サイクル『キナシサイクル×イニエスタ 限定コラボ キャップ』ブラック黒



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【★状態】コレクション整理の為出品致します。未使用品とはなりますが、購入後ホームクリーニングした為か少し羽毛立ちあります。かなり綺麗な状態だと思いますね。【★内容】✳️木梨サイクル/帽子/ユニセックス『キナシサイクル×イニエスタ』限定コラボキャップ※後ろのアジャスターでサイズ調整できます8番/アンドレスイニエスタ/木梨憲武/とんねるず/レディース/メンズ/ファッション/スポーツ/サッカー観戦/野球観戦/野球帽/応援/コレクション/ゴルフ/サイクリング/自転車/マリンスポーツ/海/プール/キャンプ/アウトドア/サンバイザー/渋野日向子/原英莉花/西村優菜■サイズ:フリーサイズ(約57〜59cm)※頭周りのサイズはアジャスターを真ん中にした位置でのサイズとなります。前後あと3cmほど調節が可能となっております■ツバ長さ:7cm■本体色:黒色ブラック■フロントロゴ:KINASHIFOOTBALLCYCLESOSHIGAYAOKURA1961■サイドロゴ:『8』A.INIESTA■ロゴ刺繍色:白色(シルバーっぽいホワイト)■ツバ裏色:緑色グリーン■素材:アクリル85%、毛15%■製造:ベトナム製【★配送】『ゆうゆうメルカリ便パケットプラス』にて7cm厚の専用段ボールケースに梱包し匿名配送を予定しております。(※ツバ部分、前面のロゴ部分を押さえての梱包となります事をご了承下さいませ)❣️尚、お値下げ交渉は大歓迎致しますが、あまりにも大幅な値下げや低価格帯の商品、しつこい値引き交渉につきましては、お断りさせて頂く場合がございます。スムーズな取引を行う為、お値下げ交渉の際は希望額の提示をコメント欄にて宜しくお願い致しますʕ•̫͡•ʕ•̫͡•NIKEナイキadidasアディダスNEWERAニューエラBRIXTONブリクストンCHARI\u0026CO世田谷ベース八王子リフォームカラー···ブラック