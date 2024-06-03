MARNI PORTER 財布　ウォレット　マルニ　ポーター　コラボ

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商品詳細
1ヶ月ほど使用しましたが、引き出しに眠っていました。画像のものが全てです。中古である旨ご了承いただけると幸いです。即完売のブラックカラーです。ご検討よろしくお願いします。お値下げはご遠慮いただければ幸いです。購入時の価格28,600円財布形···三つ折りカラー···ブラック
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