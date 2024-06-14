クリスチャンディオール ネクタイ シルク アメリカ製 ネイビー 総柄

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★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい♪●2,999円以下→100円OFF●3,000円以上→200円OFF●7,000円以上→300円OFF●10,000円以上→500円OFFもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝えください！★おまとめ割引おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい！その他アイテムも宜しければご覧下さい^^#ネクタイfellow51-----------------------------------------◉ブランドChristianDiorクリスチャンディオール◉状態中古品ですので使用感はございますが、特に目立った汚れ等はございません。これからもたくさんご使用頂けます。◉サイズ全長:150㎝ 大剣幅:9.5㎝※多少の誤差はご了承ください。◉カラー:ネイビー 総柄◉その他、商品もご覧下さい。#fellow51※トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい！
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