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Supreme 18AW Shaolin 6-Panel Cap
商品番号 G73186480927
商品名

Supreme 18AW Shaolin 6-Panel Cap
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャリオンロゴ刺繍のシュプリーム　キャップです。ツバが真ん中で折れてしまってますが形としては通常通り使えてました。汚れは見たところ外、内ともに無いです。カラーもベージュで何にでも合わせやすいです。素材···コットンカラー···ベージュ形···ベースボール
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Shaolin 6-Panel - fall winter 2018 - Supreme

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