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BOTTEGA VENETA トライアングルベルト
商品番号 R76901233258
商品名

BOTTEGA VENETA トライアングルベルト
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます*状態*-新品未使用*付属品*-保存袋-箱*カラー*-ブラック*長さ*-90cmフレンチカーフレザーのベルト・シグネチャーの三角バックル・幅：2.5cm・スムースカーフレザーのライニング牛革（カーフ）80%/真鍮20%金具：ゴールド仕上げ送料無料！安心メルカリ便！コメント不要！即購入OK！
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