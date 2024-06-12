✨️美品 ルイヴィトン ダミエグラフィット サンチュール ベルト レザー 黒

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#カリンの古着屋⤴︎こちらから出品一覧が見れます。★LOUISVUITTON多数出品中合わせてご覧下さい【美品鑑定済】ダミエグラフィットサンチュールベルトレザーシルバーバックルシリアル刻印あり金具シルバー金具ロゴLVメンズレディースユニセックス男女兼用最高級高品質☆ブランドLOUISVUITTONルイヴィトン☆カラーブラック黒ノワール☆シリアルCT4076☆購入元日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場☆素材レザー☆サイズ85/34バックル縦約4cm横約6cmベルト幅約3cm全長約95cmウエスト約76.78.81.83.86cm※平置き採寸。誤差はご了承下さい☆付属品無し☆状態A+美品中古品のため若干の薄汚れや小傷はございますが、見た目は大変綺麗でまだまだご使用いただけるお品です。勿論、吹きやベタつきはなく安心してお使いいただけます♪ご不明点ございましたらお気軽にコメントください^^ご購入前にプロフィールのご確認をお願いします。多数のブランド品を出品しておりますのでぜひ合わせてご覧ください(*´﹀`*)#カリンの古着屋=ここから全商品一覧が見れます♡お気軽にコメント下さい♪