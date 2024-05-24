YAMAHA パシフィカ　PAC012

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商品詳細
YAMAHAのエレキギターパシフィカ PAC012出品いたします。【状態】 外観:目立った傷汚れの無い美品です。 動作:手持ちアンプでの音出し問題無し。 ネック:ストレート（主観） フレット:ほぼ減り無し（主観）【付属品】 ギター本体のみです。 トレモロアーム欠品です。 以上のような、非常に良い状態のギターと思いますが、新品ではないので購入後の保証のない事、ご了承の上、購入をお願いいたします。
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