未使用美品❣️LOUIS VUITTON長財布❣️

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布LOUISVUITTON長財布 御札入れ カード入れ100％正規品になります。鑑定済み！シリアルナンバー有り掲載しているお箱付きます。ショッパー袋も付きます！未使用品になりますので綺麗な状態です！使わない為、出品します❗️写真に加工はしておりませんので、写真そのままの状態になります！他のサイトにも掲載しておりますので、早い者勝ちとなります。ご質問などお気軽にコメントください✨



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