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Clark Little aluminum print カメハメハ大王
商品番号 J24475650748
商品名

Clark Little aluminum print カメハメハ大王
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ClarkLittleAluminumprint8inchx10inchKingKamehameha直筆サイン入りハワイのノースショアにあるクラークリトルミュージアムで購入し、直筆サインを入れて頂きました。ガラスケース内で飾っており、傷や汚れなどはございません。整理のため販売いたします。ご入金は48時間以内によろしくお願いします。#hawaii#クラークリトル#アルミプリント#直筆サイン#northshore
http://narcologia.ru/goods/appendectomy926953.html
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