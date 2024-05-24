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商品詳細
ClarkLittleAluminumprint8inchx10inchKingKamehameha直筆サイン入りハワイのノースショアにあるクラークリトルミュージアムで購入し、直筆サインを入れて頂きました。ガラスケース内で飾っており、傷や汚れなどはございません。整理のため販売いたします。ご入金は48時間以内によろしくお願いします。#hawaii#クラークリトル#アルミプリント#直筆サイン#northshore
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http://narcologia.ru/goods/displease835331.html
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Clark Little aluminum print カメハメハ大王-
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