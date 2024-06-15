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RHC ロンハーマン Rロゴキャップ　ブラック
商品番号 H30359175847
商品名

RHC ロンハーマン Rロゴキャップ　ブラック
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 6,336 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RHCロンハーマンのためだけに作られた、NEWERAの定番モデルである\"9FIFTYLOWPROFILE\"をベースに別注したキャップが登場。クラウンの高さを低めに設定し、丸みを帯びたフォルムや調節可能なスナップバックを採用した、すっきりとしたフィットが特徴です。また、フロントには刺繍で施された立体感のあるRロゴが程よく主張のあるデザインです。さらに、NEWERAとのダブルネームタグに加え、RHCのピスネームが配された特別な仕様も魅力です。ストリートファッションのアイコンでもある世界最大級のヘッドウェア＆アパレルブランドに、RHCのエッセンスを落とし込んだスペシャルアイテムをお楽しみください。RHC大阪　エキスポシティにて購入致しました。色違いも出品しております。質問などあればお気軽にコメントよりお願い致します。
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