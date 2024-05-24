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NEW ERA white sox サイドパッチ つば裏グレー ¥B 【激レア】
商品番号 I71863609691
商品名

NEW ERA white sox サイドパッチ つば裏グレー ¥B 【激レア】
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラホワイトソックスのキャップです。限定サイドパッチの深緑、¥ellowBucksや海外ラッパー着用しております。日本には発売されているところは少なく、とても希少なアイテムとなっております。また、つば裏グレーということもあり、めちゃくちゃイケてるアイテムです。size71/2colorGreenお気軽にコメントお寄せください^_^
http://narcologia.ru/goods/update857895.html
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