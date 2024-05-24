NEW ERA white sox サイドパッチ つば裏グレー ¥B 【激レア ...

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商品詳細
ニューエラホワイトソックスのキャップです。限定サイドパッチの深緑、¥ellowBucksや海外ラッパー着用しております。日本には発売されているところは少なく、とても希少なアイテムとなっております。また、つば裏グレーということもあり、めちゃくちゃイケてるアイテムです。size71/2colorGreenお気軽にコメントお寄せください^_^
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