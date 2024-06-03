花瓶　大清乾隆年製 喜鵲牡丹壺口花瓶　美品　インテリア

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございますm(__)m◆コメント無しの即購入で大丈夫です◆商品詳細◆サイズく約高さ16cm口径6cm肚径15cm 多少の誤差が発生するですのでご理解お願い申し上げます。商品に関しては主に骨董品など古物・中古品を出品しておりますので、時代ナリのスレ、小傷、変色、使用ヘコミなどは、ご承知の上ご購入お願いいたします。畫像をよくご覧になりご自身の判斷にてご購入下さい。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。
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http://narcologia.ru/goods/calling6950.html
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