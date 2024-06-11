【完売商品】guernika×手塚治虫 ユニコ Tシャツ XXL

guernikaと手塚治虫の作品のコラボ商品です。現在オンラインストア、店舗全店で完売している激レアアイテムです。その中でも一番人気のXXLサイズです。生産も終了しているようで出回っているもので全てとなる商品です。※こちら特別にサンプルお譲り頂いたため、首元にguernikaのタグがありません(3枚目惨事う)。間違いなく正規品です。ご了承いただける方のみご購入お願い致します。2回ほど着用しました。首元や全体にシミもなく美品です。Dish//の北村匠海くんが着ているものと同じデザイン＆サイズです。購入後すぐの発送を心がけております。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋季節感···春、夏、秋、冬



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