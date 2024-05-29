Supreme ネームプレートメッシュバック5パネルキャップ se1108

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【商品詳細】★希少アイテム★★ポリエステル素材のボディに、バックがメッシュ素材になった5パネルキャップ！！★フロントには星条旗の刺繍ワッペンに、その上に金属製のアラビックロゴが重なったデザインがポイント。★バックはメッシュ素材で、アーチ状にロゴ刺繍が入り、アジャスターはスナップバック仕様となります。★ニューヨークにて、買い付けアイテム！！★SS23H62《NamePlateMeshBack5-Panel》★ 男女兼用 ★素材＞＞ポリエステル100%カラー＞＞ブラックサイズ＞＞フリー（アジャスターで調節可能）高さ10.0cmつば6.5cm【配送方法】配送方法につきましては、地域や重さにより異なりますのでコチラで決めさせていただきます。●事前に知りたい方はコメント下さい。【注意事項】●私の出品アイテムは全て、現地アメリカ・ニューヨークにて購入した本物です。●ディスプレイ画面等の環境上ページで見た色と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。※質問等ございましたら、お気軽に問い合わせください。