Versace ヴェルサーチ　二つ折り　財布　メデューサ　型押し　極美品

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【商品ワード】Versaceヴェルサーチ 二つ折り 財布 メデューサ 型押し 極美品ヴェルサーチェ ウォレット コンパクト✅即購入OK。早い者勝ちです。✅気になることはコメントからどうぞ。＊こちらからの自発的な大幅値下げや，セールは当面予定しておりません。お値下げに関しては大幅や無理なお値下げは対応できない場合がございますが、ご希望の場合はコメントにてお願いいたします^_^【表記サイズ】縦 9.5横 10厚み 1.5【状態】こちらの商品は【S】ランクです。【状態に関する特記事項】特になし【状態ランク一覧】Sランク:試し履き着用、もしくは使用された形跡のない大変状態の良い商品A+ランク:数回使用の形跡が見られるが、新品と遜色のない状態の良い商品Aランク:少々の使用感が見られるが、状態の良い商品B＋ランク:目立たない汚れや小傷などが見られる商品Bランク:使用による傷や汚れが見られる商品Bーランク:かなり使用感が目立つ商品Cランク:通常使用にも支障が出るレベルの商品【商品について】Versaceの有名なメデューサが型押しでフロントに入っております！【ブランド】Versaceヴェルサーチ【タイプ】二つ折り財布【素材】レザー【カラー】ブラウンダークブラウン【管理番号】07244290【付属品】なし基本的に発送は商品ご購入後から1～2日を想定しています。梱包が丁寧と大変好評です。