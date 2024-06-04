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財布 ホワイトハウスコックス
商品番号 W30280000864
商品名

財布 ホワイトハウスコックス
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 9,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···二つ折り2年ほど前にユナイテッドアローズの店舗で購入し、1ヶ月ほど使用しておりましたがその後自宅保管しておりました。カードは4枚ほど入ります。美品ですが、自宅保管、使用品になりますので神経質な方はご遠慮ください。9/8値下げしました！
http://narcologia.ru/goods/cryptographic464737.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture187841.html
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＜Whitehouse Cox（ホワイトハウスコックス）＞ 1957/ジップ ウォレット

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