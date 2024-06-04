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【希少】stussy 総柄　スカル　ジャガード Tシャツ サイズL
商品番号 W38961630641
商品名

【希少】stussy 総柄　スカル　ジャガード Tシャツ サイズL
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1990年代後半から2000年代初めに販売されたクロスボーンスカル総柄ジャガードのカットソーとなります。サイズは素人採寸となりますが平置き採寸で着丈70cm身幅60cmとなります。
http://narcologia.ru/goods/calling539750.html
http://narcologia.ru/goods/moped822768.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring62196.html
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