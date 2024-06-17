off-white CARAVAGGIO ARROW XXS slim tee

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ご覧頂きまして誠にありがとうございます。こちらは、off-whiteCARAVAGGIOARROWXXSslimteeになります。★★色★★黒 ブラック⭐︎⭐︎サイズ⭐︎⭐︎XS肩幅 43.5cm着丈 71cm身幅 45.5cm袖丈 19cm※素人の寸法になりますので若干の誤差はご了承ください。★★素材★★コットン100%⭐︎⭐︎発送方法⭐︎⭐︎らくらくメルカリ便※その他、注意事項※着用回数は5回程度になります。サイズが小さめになりますので女性の方でも着用可能でございます。used品になりますので状態を画像で確認した後にご購入をお願い致します。お値下げやご質問等お受け致します。