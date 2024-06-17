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アウトレット Jordan ジョーダン メタル キャップ 黒金 帽子 キャップ
商品番号 G54482169281
商品名

アウトレット Jordan ジョーダン メタル キャップ 黒金 帽子 キャップ
ブランド名 ジョーダン
特別価格 税込 4,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#sports_mix_商品一覧#sports_mix_ナイキ_商品一覧#sports_mix_ナイキ_アクセサリ_商品一覧#sports_mix_アウトレット_商品一覧海外正規代理店で購入した100%正規品。安心してお買い求めください。JordanJumpmanElephantIgnotProSnapbackCapジョーダンジャンプマンスナップバックキャップ■状態新品未使用■訳有部分ツバの縫い目の一部が抜けてしまっております。(写真2枚目赤→で挟まれた部分)。通常価格よりもお安くなっておりますので、細かいことはあまり気にされない方にピッタリです。■ブランドJordanジョーダン■カラーブラック×ゴールド■素材ポリエステル100%■サイズ高さ:約12cm(やや深め)つばの長さ：約6.3cm頭囲:約54～59cm※ストラップベルトにて調節可能。　■配送方法らくらくメルカリ便　追跡有・匿名配送型崩れを防ぐため帽子の高さに合わせた60サイズの段ボールに梱包しお届けいたします。■商品説明・メンズでもレディースでもお使いいただけるデザインのキャップです。・高級感のある素材にゴールドのメタリックなロゴが特徴的です。・フラットなつば。・アイレット付き6枚パネルカラー...ブラック形...ベースボール
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