GADID ANONIEM JUDE キャップ

8月に届いたばかりの新品未使用品です。GADIDANONIEMのオリジナルベースボールキャップのREDです。公式サイトにて購入しました。タグ付き、袋付きです。即購入可◎カラー···レッド※ご購入は、自宅保管にご理解とご納得頂ける方でお願いいたします。ペット、喫煙者は居りません。※発送は、ゆうゆう⇄らくらくメルカリに変更する場合がありますのでご了承ください。※梱包材は再利用のものを使用する場合がありますのでご了承ください。その場合はできるだけ綺麗なものを選んで使わせていただきます。キャップ形···ベースボールカラー···レッド



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