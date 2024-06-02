タトゥースタジオヤマダ セックスダイス ステッカー付

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非売品のステッカーもおまけでつけます。【TATTOOSTUDIOYAMADA×USCollaborationVol.3】・TATTOOSTUDIOYAMADA×US/SexDice東京原宿に構えるタトゥースタジオ\"TATTOOSTUDIOYAMADA\"とUSのコラボレーションキーホルダー。モチーフは真鍮となっており、オーナーLENが描いた体位画6面と、セレクトしたセックスロケーション6面のダイス2つを組み合わせたアイテムです。エロスと遊び心を利かせた逸品となっておりますので是非大人の遊びにご使用ください。・こちらの商品はビンテージ風に作り上げているため、表面に細かな傷やスレがみられる場合があります。・色合いや細かな傷、スレは商品により多少の個体差がございますのでご了承の上、ご購入ください。・モチーフの重みから、弾みでボールチェーンが外れる場合があります。キーチェーン等に下げる場合にはご注意ください。■サイズ■・サイズ：モチーフ:1.5cm×1.5cm チェーン(全長):12.7cm■素材■・真鍮#tattoostudioyamada