青木繁・aoki/shigeru、海の幸、コロタイプ、大判、新品額付

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。この商品は額装希望の方のみ別途額代はかかります。 額装希望の方は購入前にメッセージをお願い致します。青木繁・aoki/shigeru、海の幸。コロタイプ、新品額付、昭和41年の特殊印刷の作品です。一枚づつ、厚紙に、はさんである作品を額装致しました。額のサイズは、約４３ｃｍ×３４ｃｍです。新品額付きです。黒色額、マット付き。専門店にて額装いたします。作品の状態は良好です。fu専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。