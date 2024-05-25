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【アメリカ買付品】キャップ　トラッカーキャップ　刺繡ロゴ　企業物　レッド　d77
商品番号 N35754102395
商品名

【アメリカ買付品】キャップ　トラッカーキャップ　刺繡ロゴ　企業物　レッド　d77
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ古着　アメリカ買付品　帽子　デカロゴ　スナップバックキャップ　トラッカーキャップキャップ　世田谷ベース　ヴィンテージキャップ　ヴィンテージ　ビンテージ　トラッカーハット刺繍ロゴ　刺繍デザイン　企業ロゴ企業系　企業物レッド　赤　ブラック　黒　ホワイト　白●ご覧いただきましてありがとうございます！●写真は実物をスマホにて撮影しております。●マネキンの頭周り　約55cm●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡　#古着屋FM　#古着屋FM小物おまとめ買いの方は更に200円引きいたします！ご購入前にご連絡ください！◆カラーレッド　赤ブラック　黒ホワイト　白◆素材100％　COTTON◆商品のポイントアメリカの企業ロゴトラッカーキャップです！シンプルなロゴがたまらなくかっこいいです！◆状態やや傷や汚れあり(使用感あり、ツバ上にシワあり)写真をご参照ください※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:なし※アジャスターつきのため、調整は可能素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。◆配送について・即日発送の徹底(24時間以内に発送)・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします！当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。他にも多数出品中！⬇#古着屋FM#古着屋FM小物商品管理番号　23JCP105カラー...レッド
http://narcologia.ru/goods/capitation34808.html
http://narcologia.ru/goods/navigate409730.html
http://narcologia.ru/goods/diamond108158.html
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