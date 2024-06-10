ポケカ オリジンディアルガ VSTAR UR PSA10

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商品詳細
ʕ•ᴥ•ʔポケカ/ʕ•ᴥ•ʔ状態/美品ʕ•ᴥ•ʔ開封後即保存していますので、プレイ等には使用していません。画像の追加・まとめ買い希望の場合はコメントにお願い致します。ʕ•ᴥ•ʔ梱包方法プチプチ付き封筒をレターパックに入れての発送となります。箱型（ゆうゆうメルカリ便・らくらくメルカリ便）等ご希望の場合はプラス200円となります。【購入前】にお申し付けください。その他の発送方法ご希望の場合追加料金になりますが、可能な限りご対応致しますのでお気軽にお申し出下さい。ʕ•ᴥ•ʔご注意新品未使用のカードですが初期傷、白カケなどある可能性もあります。発送前確認お願いします。#遊戯王#トレーディングカード#レア#キラ#魔法カード#バトル#対戦#トレーディングカード#トレーディング#レア#レアキャラ#ノーマル#シークレット#ポケカ#デュエマ#バトスピ
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