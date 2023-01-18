PORTER×BEAMS×Disney ウォレット　PORTER 財布

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PORTER×BEAMS×Disney ウォレット可愛らしいミッキー総柄の折り財布です。既に完売となっている大変レアなアイテムです。購入後数回使用してます。表面生地は全体的に黄ばみがあります。内部は真っ白で綺麗な状態です。神経質な方はご購入御遠慮ください。■サイズ■縦:約12cm横:約10.5cmマチ:約1.5cm■仕様■カード：4札入れ：2小銭入れ：1■素材■キャンバス地ポーター×ビームス×ディズニーミッキー柄折り財布（縦）白×黒ウォレット#ポーター#ビームス#財布#PORTER