ボッテガヴェネタ　長財布　イエロー

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商品詳細
ボッテガヴェネタBOTTEGAVENETA長財布 イントレチャート 春色写真の物が全てになります。必ず写真をご確認の上ご購入下さい。正規品【色】イエロー系素人採寸にはなりますが、【サイズ】約19cm×約10.5cm【素材】本革レザー イントレチャート【付属品】箱、保存袋等 ギャランティーカード まだまだ使用可能です。大切に使って頂ける方にお譲りします。#ボッテガベネタ#長財布#皮財布#金運財布#イントレチャート#BOTTEGAVENETA#メンズ#レディース#ユニセックス
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